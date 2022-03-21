İngiltere’nin en ünlü hakemi Mike Dean düdüğünü asıyor

İngiltere ve dünya futbolunun en ünlü hakemlerinden olan Mike Dean, 22 yıllık kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in en tecrübeli hakemlerinden olan Mike Dean, 2022-23 sezonunda sahalara veda etmeye hazırlanıyor. İngiliz basını, 53 yaşındaki deneyimli hakemin saha içindeki görevini bırakıp VAR odasına geçeceğini yazdı. Dean, sezon başında da düdüğünü asacaktı, ancak fikir değiştirip emeklilik tarihini uzatmaya karar vermişti.

İngiliz futbolunun en ünlü hakemlerinden olan 53 yaşındaki Mike Dean, Premier Lig tarihinin en çok kırmızı kart gösteren (114) hakemi olarak da biliniyor. 2000 yılından bu yana Premier Lig’de maç yöneten deneyimli hakem, İngiliz futbolunun unutulmazları arasına girmeyi başardı.

Dean’in yanı sıra 50 yaş üzerindeki Andre Marriner, Martin Atkinson, Kevin Friend, Jon Moss ve Graham Scott gibi hakemlerin de yakın zamanda sahalara veda etmesi bekleniyor.

Kariyeri boyunca 553 maç yöneten Mike Dean, Premier Lig’in en uzun süre görev yapan hakemi. İki FA Cup finali dahil olmak üzere İngiliz futbolunun en önemli maçlarında düdük çaldı ve oyuncularla saha içindeki iletişimi sayesinde taraftarlar arasında popüler bir isim haline geldi.

“BİRAZ KİBİRLİYİM”

Şubat 2020’de Peter Crouch’un Podcast serisine konuk olan Mike Dean, Premier Lig hakemi olarak sahip olduğu güven ve kibir hakkında bir röportaj vermişti:

“Sahaya çıktığımda biraz kibirli oluyorum. Ama aynı zamanda kendime de çok güveniyorum. Çünkü yeteneklerime inanıyorum. Hakemlik tarzımdan dolayı top bana doğru geldiğinde kenara çekilmem. Geçmesi için bacaklarımı açarım. Topla oynamayı, yaptığım işi seviyorum.”