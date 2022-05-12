Inter 11 yıl sonra İtalya Kupası şampiyonu! Juventus’u uzatmalarda yıktı: 2-4

İtalya Kupası final mücadelesinde Juventus'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 yenen Inter 11 yıl sonra kupada şampiyonluğa ulaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in maçı uzatmalara götürmesini sağlayan golü atarak zaferde katkı sahibi oldu.

Sozcu.com.tr

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İtalya Kupası finali iki dev kulübü karşı karşıya getirdi. Juventus ve Inter arasında oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken, normal süresi 2-2 biten maçı Inter uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Maçın 6. dakikasında Nicolo Barella’nın golüyle 1-0 öne geçen Inter, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıya etkili başlayan Juventus, 50’de Alex Sandro ve 52’de Dusan Vlahovic’in golleriyle 2-1 öne geçti. Maçın 80. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle durumu 2-2 eşitleyen Inter maçı uzatmalara götürdü.

UZATMALARA PERISIC DAMGASI

Uzatma anlarında oyunun kontrolünü eline alan Inter, Ivan Perisic’in 99. ve 102. dakikalarda attığı gollerle finali 4-2 kazanarak 11 yıl sonra kupada şampiyonluk yaşadı. Son olarak 2010-11 sezonunda kupayı müzesine götüren Inter, şampiyonluk sayısını 8’e yükseltti.

Son 10 yılda İtalya Kupası’nı 5 kez kazanan Juventus, 14 şampiyonlukla bu sevinci en çok yaşayan kulüp. İkinci sıradaki Roma’nın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Inter bu sonuçla üçüncü sıraya yerleşmiş oldu.

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