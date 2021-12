Inter, Christian Eriksen’in sözleşmesini feshetti

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Inter, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen’in sözleşmesini feshetti. Eriksen, EURO 2020’de Danimarka Milli Takımı ile oynadığı bir maç sırasında kalp krizi geçirmişti ve İtalya’da futbola devam etmesine engel olan bir kalp pili cihazı takılmıştı.

Inter kulübü, 29 yaşındaki futbolcuya duygusal bir mektup yazarak vedayı açıkladı. Yıldız futbolcu, Danimarka’nın 12 Haziran’da Finlandiya ile oynadığı maçta geçirdiği krizden bu yana yeşil sahalardan uzak. Ağustos ayında Inter yönetimi ile görüşmek üzere Milano’ya döndü ve Aralık ayının başlarında Danimarka’nın Odense Boldklub takımıyla antrenman denemeleri yaptı.

Kalbine takılan pil nedeniyle birçok Avrupa’nın brçok liginde forma giymesi mümkün olmayan Eriksen’in, Danimarka Ligi’nin bu konuda esnek kurallara sahip olması nedeniyle futbola eski takımı Odense Boldklub ile dönmesi gündemde.

Ocak 2020’de 27 milyon euroya Tottenham’dan Inter’e transfer olan Eriksen’in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. İlk döneminde Antonio Conte yönetiminde forma bulmakta zorlanan Eriksen, 2020-21 sezonundaki Serie A şampiyonluğunda önemli bir figür haline geldi.

| CHRIS

ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!

We’ve experienced some unforgettable moments together pic.twitter.com/b7HrUzh8WO

— Inter (@Inter_en) December 17, 2021