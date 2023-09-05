Inter Miami’de Messi’den daha zengin oyuncu: Leonardo Campana’nın inanılmaz serveti

Messi'yi geride bırakan servetiyle Inter Miami'da fırtınalar estiren Leonardo Campana kimdir? Ekvadorlu futbolcunun zenginlik sırları ve futbol serüveni...

Sozcu.com.tr

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Leo Messi şimdiden Inter Miami tarihine geçti ve 10 maçta attığı 11 golle gerçek bir futbol ‘uzaylısı’ olduğunu kanıtladı. Ancak dikkatimizi işin ekonomik boyutuna verirsek, şaşırtıcı bir şekilde bu takımda Arjantinli yıldızı servet açısından geride bırakan biri var. Bu ‘ördek adam’, Pulce ile aynı formayı giyen ve milli takımını temsil eden 2000 doğumlu Ekvadorlu genç futbolcu Leonardo Campana.

Kariyeri henüz Avrupa’nın büyük kulüplerinde parlamadı ama konu zenginlik olduğunda listenin başında yer alıyor. Aslında Campana, bir milyar Euro’yu aşan aile servetiyle inanılmaz derecede zengin bir aileden geliyor.

CAMPANA’NIN MESSI’Yİ GERİDE BIRAKAN ZENGİNLİĞİ

Bu servetin ana kaynağı, Ekvador’un başarılı iş kadınlarından biri olan büyükannesi Isabel Noboa’dır.

Büyükbabası Isidro Campana, Messi’nin unutulmaz maçlar oynadığı ikonik Guayaquil stadyumunun inşasına yardım etti. Campana ilk profesyonel golünü bu stadyumda attı. Ailesi, özel girişim sektöründe başarılı bir geçmişe sahip, kıtanın en zengin ailelerinden biri.

Leonardo’nun babası Pablo Campana, Ekvador’da Dış Ticaret ve Yatırım Bakanıydı ve profesyonel tenisten emekli olduktan sonra büyük gelirler elde etti. Leonardo’nun amcası Alvaro Campana, Güney Amerika’da tanınan bir iş adamıdır; bir diğer amcası Daniel Noboa ise Ekvador’un başkanı olabilir.

Kişisel servet açısından Leonardo Campana hem Cristiano Ronaldo’yu hem de Messi’yi geride bırakıyor. Messi’nin servetinin 500 milyon Euro civarında olduğu tahmin edilirken, Campana’nınki bir milyarı aşıyor.

Servetine rağmen Campana futbol açısından mütevazı ve Messi’yi (birlikte Lig Kupası’nı kazandığı) sahadaki referans noktası olarak görüyor.