Inter Milan, Alexis Sanchez’i yeniden transfer etti

2021'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'nın ardından eski aşkı Inter Milan'a geri döndü. Sanchez, "Inter ile tekrar kazanmak istiyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Inter Milan, serbest oyuncu Alexis Sanchez ile San Siro’dan ayrıldıktan bir yıl sonra 12 aylık bir anlaşma imzaladı.

Şili’nin rekortmen golcüsü olan 34 yaşındaki oyuncu, 2021’de Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter’den ayrıldıktan sonra geçen sezonu Marsilya’da geçirdi. Geçen sezon 14 gol atmasına rağmen yaz aylarında Fransız ekibi tarafından serbest bırakıldı.

Şimdi ise 2019’da kiralık olarak katıldığı ve üç sezon geçirdiği kulübe sürpriz bir dönüş yaptı.

Sanchez “Herkes Inter’in harika bir takım olduğunu biliyor” dedi ve şunları ekledi: “Her zaman söylüyorum, kariyerimde kazanmak ve güçlü bir takımda olmak istiyorum ve Inter de bunlardan biri, daha önce orada bulundum ve burada tekrar kazanmak istiyorum.”

Barcelona, Arsenal ve Manchester United formaları da giyen Sanchez, Inter’deki ilk sezonunda 109 maçta 20 gol attı.