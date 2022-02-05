Inter-Milan derbisinde üç dakikada geri dönüş

Inter ile Milan arasında oynanan Milano derbisi nefesleri kesti. Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta ilk yarıyı yenik tamamlayan Milan, ikinci yarıda üç dakika içinde bulduğu iki golle lider Inter'i devirdi.

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İtalya Serie A’nın 24. haftası Milano derbisine sahne oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Inter ile Milan arasında oynanan karşılaşmada gülen taraf, konuk ekip oldu. Giuseppe Meazza’da oynanan derbinin ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Milan, ikinci yarıda galibiyete uzandı.

Milan’ın gollerini Olivier Giroud kaydederken, Inter’in tek golü Ivan Perisic’ten geldi. Perisic’in golünde asisti Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Inter, 38. dakikada Perisic ile öne geçti. İlk yarı 1-0 Inter’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda gol için bastıran Milan, 75. dakikada Giroud ile önce beraberliği yakaladı. Bu golden üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Fransız golcü, 78. dakikada Milan’ı öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Milan puanını 52 yaparken, bir maçı eksik olan lider Inter 53 puanda kaldı.

SERİ SONA ERDİ

Öte yandan ev sahibi Inter’in 14 maçlık yenilmezlik serisi de Milan maçıyla son buldu. Ligde son olarak deplasmanda Lazio’ya mağlup olan Inter, ardından oynadığı 14 maçın 11’ini kazanırken, 3 kez berabere kaldı.

Milan karşısında ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayan mavi-siyahlılar, ayrıca bu sezon ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.