Inter, Simone Inzaghi’nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Serie A'nın devi Inter, başarılı teknik direktör Simone Inzaghi ile olan sözleşmesini yenileyerek 2025 yılına kadar devam kararı aldı. Inzaghi'nin elindeki Inter, son iki sezonda kupalarla parladı fakat UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi için bir adım daha atması gerekiyor.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi’nin sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Inter, teknik direktör Simone Inzaghi’nin sözleşmesini yenilemekten mutluluk duyar. Bu yeni anlaşma sayesinde teknik direktör, 2025’e kadar mavi-siyahlıların başında olacak.” ifadeleri kullanıldı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter’i 2021-2022 sezonundan beri çalıştıran 47 yaşındaki Inzaghi, geride kalan 2 sezonda; 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazandı.
Inzaghi yönetimindeki Inter, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Milan’a kaptırarak Serie A’yı 84 puanla 2. sırada tamamlamış, 2022-2023 sezonunda ise 72 puanla 3. sırada yer almıştı.
Simone Inzaghi, Inter’i geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl aradan sonra finale çıkarmasına karşın, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta İngiltere’nin Manchester City takımına 1-0 yenilerek kupayı kazanamamıştı. (AA)