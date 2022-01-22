Inter son dakikada güldü
Inter, sahasında konuk ettiği Venezia karşısında zorlanmasına rağmen üç puana uzandı. Inter'i galibiyete taşıyan gol 90. dakikada geldi.
Serie A’da lider Inter, 23. hafta maçında evinde Venezia ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Inter, 90. dakikada gelen golle 2-1 galip tamamladı. Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Maça iyi başlayan Venezia, 19. dakikada Thomas Henry’nin golüyle öne geçti. Bulduğu gol sonrası savunmaya çekilen Venezia karşısında Inter, beraberlik golünü 40. dakikada buldu. Nicolo Barella, attığı golle Inter’in soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmesini sağladı.
İkinci yarıda galibiyet için bastıran Inter, son dakika golüyle üç puana uzandı. 90. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko, Inter’i galibiyete taşıyan golü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Inter puanını 53 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Venezia ise 18 puanda kaldı.