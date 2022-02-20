Inter’e bir darbe de Sassuolo’dan

Son şampiyon Inter, ligde puan kaybetmeye Sassuolo karşısında da devam etti. Milano ekibi, sahasında 2-0 kaybederek haftayı 3. sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı!

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İtalya Serie A’nın 26. haftasında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında son 3 maçta 8. puan kaybını yaşadı.

Geçen hafta cezalı olan Raspadori ve Scamacca’nın ilk 11’de başladığı maçta Inter ilk 26 dakikada şok oldu! 8’de Raspadori ve 26. dakikada Scamacca’nın golleriyle Sassuolo 2-0 öne geçti.



Hafta için Liverpool’a da sahasında mağlup olan Inter, ikinci yarının başında oyuna giren Dzeko ile ikinci yarıda etkili oldu. Sassuolo kalecisi Consigli’nin 8 kurtarış yaparak Inter’i durduğu maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 78. dakikada yerini Vidal’e bıraktı.

Inter duraklama dakikalarında Skriniar ile topu filelere gönderse de pozisyonun başlangıcında topa elle temas olduğu için hakem VAR ekranından izleyip golü iptal etti.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Inter 54 puanda kaldı. Sassuolo ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.

Napoli yarın (Pazartesi) Cagliari’yi yenmesi halinde Inter ile Milan’ın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturacak.