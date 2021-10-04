İran’da kadın taraftarlar iki yıl aranın ardından geri dönüyorlar

İran'da, iki yıl aranın ardından, kadın taraftarlar yeniden stadyumdaki yerlerini almaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İran’da iki yıl aranın ardından kadın taraftarlar yeninde tribünlerdeki yerlerini alabilecekler. Son olarak 40 yıl aranın ardından Ekim 2019’da tribünlere dönen kadın taraftarlar, 12 Ekim’deki İran-Güney Kore maçını stadyumda izleyebilecekler.

İran’da 1981 yılında kadınların stadyumlarda girişleri yasaklanmıştı. Eylül 2019’da, İran’da maça girmek isterken yakalanan ve mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılan kadın taraftar Seher Hudayari, Başkent Tahran’daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe vermişti. ‘Mavi Kız’ lakaplı Hudayari’nin hayatını kaybetmesi ve FIFA’nın baskıları sonrası İran’da kadın taraftarların, yalnızca Milli maçlar için, stadyumlara girmelerine izin verilmişti.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu Eleme maçında İran ile Kamboçya arasında, Ekim 2019’da Başkent Tahran’daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, 5 bin kadar kadın taraftar tribünlerdeki yerlerini almışlardı.

İKİ YIL SONRA YENİDEN

Devrim niteliğindeki bu kararın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından kadın taraftarlar, bir kez daha tribünlerdeki yerlerini alabilecek. İran’ın, 12 Ekim 2021 tarihinde 2022 Dünya Kupası Eleme maçında Güney Kore ile oynayacağı maça kadın taraftarlar da alınacak.

İran Hükümeti, devlet televizyonunda yer alan açıklamasında “İran’ın Güney Kore ile oynayacağı karşılaşmaya kadın taraftarlar da alınacaktır” ifadelerine yer vererek, kadın taraftarların maçı tribünlerden izleyebileceklerini duyurdu.

İLK İZİN TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

İran’ın Kamboçya’yı 14-0 yendiği maçı kadın taraftarların tribünden izlemesi, ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.

Tahran’daki İran Meclisi önünde toplanan küçük bir kalabalık, kadınların futbol maçlarını stadyumda izlemelerine izin veren karara tepki göstermişlerdi. Bazı din adamlarının posterlerinin yer aldığı gösteride “Kadınların stadyumlarda futbol maçı seyretmelerinin devrim değerleriyle çeliştiği” şeklinde sloganlar atılmıştı.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İran’ın Kamboçya ile oynadığı maça girmek isteyen kadın taraftarlar ise, ilk etapta polis tarafından stadyuma alınmamıştı. Ancak yetkililerin araya girmesi sonrası kadın taraftarlar stadyuma girebilmişti.

Stadyumda da bir kadın taraftar gözaltına alınmıştı. Tribündeki kadınlar, Seher Hudayari için “Mavi Kız yerin boş” şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde kadınları stadyumdan çıkarmakla tehdit etmişti. Hudayari'nin posterini açan bir kadın taraftara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi gerginliğe neden olmuş ve kadın taraftar gözaltına alınmıştı.