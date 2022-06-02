İskoçya’da bir ilk! Futbol hakemleri Craig Napier ve Lloyd Wilson, eşcinsel olduklarını açıkladılar

İskoçya'da hakemlik yapan Craig Napier ve Lloyd Wilson, eşcinsel olduklarını açıkladılar. İskoçya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine konuşan üst kategori hakemi Napier ve alt kategorilerde görev yapan Lloyd Wilson, yaşadıkları endişeleri anlattılar.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’da hakemlik yapan Craig Napier ve Lloyd Wilson, İskoçya’da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk İskoç hakemler oldu.

Craig Napier, Perşembe sabahı İskoçya Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda halka açılan ilk kişi oldu. Dumfires doğumlu Lloyd Wilson ise, Avustralyalı Josh Cavallo ve Blackpool forveti Jack Daniels’ın cinsel tercihleri hakkında konuştuğu sırada kendisinin de eşcinsel olduğundan bahsetti.

Napier, “Bundan bahsedebileceğim hiç düşünmediğim bir şeydi. Bu noktaya gelmek uzun ve zor bir yolculuktu. Ancak son birkaç yılda çok daha kolay hale geldi ve benim gibi insanların bunu dile getirmesi gerçekten önemli” ifadelerini kullandı.

Cinsel tercihinin haber değeri taşımaması gerektiğini ve bunun normalleşmesi gerektiğini belirten Napier, “Bu durum bir haber niteliği taşımamalı. Ama şu anda oluyor çünkü şartların değiştiğini görmemiz gerekiyor. Böylece insanlar gerçek benliklerine kavuşabilir ve kendi bedenlerinde mutlu ve rahat yaşayabileceklerini hissedecekler. Ve bunun futbolda da olması gerekiyor” dedi.

“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.” An important conversation with Category One referee Craig Napier. pic.twitter.com/bYygya2k23 — Scottish FA (@ScottishFA) June 2, 2022

“17 YILDIR BİR YALANI YAŞIYORDUM”

Eşcinsel olduğunu açıklayan diğer hakem Wilson, alt liglerde, kupa ve play-off maçlarında görev aldı. İskoçya Premiership’te dördüncü hakem olarak düdük çaldı. 31 yaşındaki hakem ‘yalan bir hayatı yaşamaktan’ bıktığını söyleyerek, futboldaki tabuyu yıkmak için başkalarını da konuşmaya davet etti:

“Dürüst olmak gerekirse bu korkunç bir yolculuk oldu. Yaşamak istemediğim yalan bir hayatı yaklaşık 17 yıldır sürdürüyorum. Başkalarının istediği şekilde yaşamak. Benim en büyük endişem eşcinsel olmayan meslektaşlarımdan farklı şekilde yargılanmaktı. Sanırım taraftarlar tarından sahada kim olduğumdan ziyade saha dışında kim olduğumla yargılanıyorum.”

“Sonuçta ben bir hakemim. İşimi doğru yapacağım ve bazen yanlışlarım olacak. Hepimiz hata yapıyoruz, çünkü işin doğası bu. Ama saha dışında verdiğim kararlarla değil, sahada verdiğim kararlarla yargılanmak istiyorum. Bu röportajı verirken korktuğumu söylemem gerek. Sadece meslektaşlarım için değil, aynı zamanda oyuncu olan ve benim yaşadığım savaşı verenler için söylediklerim çok önemli.”