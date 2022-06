İskoçya’da bir ilk! Futbol hakemleri Craig Napier ve Lloyd Wilson, eşcinsel olduklarını açıkladılar

İskoçya’da hakemlik yapan Craig Napier ve Lloyd Wilson, İskoçya’da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk İskoç hakemler oldu.

Craig Napier, Perşembe sabahı İskoçya Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda halka açılan ilk kişi oldu. Dumfires doğumlu Lloyd Wilson ise, Avustralyalı Josh Cavallo ve Blackpool forveti Jack Daniels’ın cinsel tercihleri hakkında konuştuğu sırada kendisinin de eşcinsel olduğundan bahsetti.

Napier, “Bundan bahsedebileceğim hiç düşünmediğim bir şeydi. Bu noktaya gelmek uzun ve zor bir yolculuktu. Ancak son birkaç yılda çok daha kolay hale geldi ve benim gibi insanların bunu dile getirmesi gerçekten önemli” ifadelerini kullandı.

Cinsel tercihinin haber değeri taşımaması gerektiğini ve bunun normalleşmesi gerektiğini belirten Napier, “Bu durum bir haber niteliği taşımamalı. Ama şu anda oluyor çünkü şartların değiştiğini görmemiz gerekiyor. Böylece insanlar gerçek benliklerine kavuşabilir ve kendi bedenlerinde mutlu ve rahat yaşayabileceklerini hissedecekler. Ve bunun futbolda da olması gerekiyor” dedi.

“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.”

An important conversation with Category One referee Craig Napier. pic.twitter.com/bYygya2k23

— Scottish FA (@ScottishFA) June 2, 2022