İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Hermoso’yu öpünce tepki yağdı!

İspanya futbolda erkeklerin ardından kadınlarda da Dünya Kupası şampiyonluğu zaferini yaşadı. Avustralya'daki finalde İngiltere'yi tek golle yenip kupaya uzanan İspanyollar, kupa seremonisinde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Hermoso'yu öpmesine tepki gösterdi.

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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan İspanya Kadın Futbol Milli Takımı kupa zaferinin ardından futbol federasyonu başkanı sayesinde de gündem oldu!

FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan altın madalyalarını alan İspanyol oyuncular, ardından Kraliçe Letizia’nın da aralarında bulduğu önemli isimler tarafından tebrik edildi.

Sahnenin sonunda yer alan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, oyuncuları tek tek tebrik ederken 33 yaşındaki Jenni Hermoso’ya sarılıp kulağına bir şeyler dedikten sonra oyuncuyu dudağından öptü.

İspanya’da taraftarlar sosyal medya üzerinden başkana tepki gösterdi. İspanyollar, hareketin oyuncunun kariyerindeki en zirve anına gölge düşürdüğünü belirtti.

HERMOSO: BUNDAN HOŞLANMADIM

İspanyol TV kanalı La 1, Hermoso’ya maçtan sonra kucaklaşmayı sordu. Oyuncu biraz rahatsız görünerek onlara “Eh… evet, bundan hoşlanmadım” dedi.

RUBIALES KENDİNİ SAVUNDU!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, yaptığı hareketin ardından tepki yağmuruna karşı kendisini şu sözlerle savundu;

“Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi. Onların aptallığını ciddiye almayacağım.”