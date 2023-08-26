İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA tarafından geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı

FIFA, İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından oyuncu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesinin ardından çıkan tepkiler üzerine İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak futboldan uzaklaştırdı.

Sozcu.com.tr

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FIFA Disiplin Komitesi cumartesi günü yaptığı açıklamada, İspanya’nın Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından oyuncu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmesi sonrası çıkan tepkiler üzerine, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’i geçici olarak futboldan uzaklaştırdığını duyurdu.

FIFA’dan yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi Başkanı… bugün Bay Luis Rubiales’in ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi” denildi.

FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Jorge Ivan Palacio (Kolombiya), FIFA Disiplin Kodu’nun (FDC) 51. maddesinin verdiği yetkileri kullanarak, bugün Luis Rubiales’in ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bugünden itibaren geçerli olan bu uzaklaştırma, 24 Ağustos Perşembe günü Luis Rubiales hakkında Disiplin Komitesi tarafından açılan disiplin soruşturmasını beklemek üzere 90 günlük bir başlangıç dönemi için.

HERMOSO İLE İLETİŞİME GEÇMESİ YASAKLANDI

Ayrıca, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı, diğer faktörlerin yanı sıra, milli futbol takımı oyuncusu Jennifer Hermoso’nun temel haklarını ve bu disiplin organı nezdindeki disiplin işlemlerinin iyi düzenini korumak amacıyla, Luis Rubiales’e kendisi veya üçüncü şahıslar aracılığıyla Jennifer Hermoso veya yakın arkadaşlarıyla temas kurmaktan veya temas kurma girişiminde bulunmaktan kaçınmasını emreden iki ek direktif (FDC Madde 7) yayınladı.

Ayrıca RFEF’e ve yetkililerine veya çalışanlarına, doğrudan veya üçüncü şahıslar aracılığıyla, oyuncu veya yakın çevresiyle temasa geçmekten kaçınmalarını emretmekte.

FIFA Disiplin Komitesi Başkanı tarafından alınan karar, gereğinin yapılması için bugün Luis Rubiales, RFEF ve UEFA’ya iletildi. FIFA Disiplin Komitesi, nihai karar alınana kadar bu disiplin işlemleriyle ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini açıkladı.

FIFA, tüm bireylerin dürüstlüğüne saygı gösterme konusundaki mutlak kararlılığını yineledi ve bu nedenle aksi yöndeki her türlü davranışı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

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