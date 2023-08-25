İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’ten ‘öpücük’ ve ‘istifa’ açıklaması

İspanya'nın tarihi zaferinin gölgesinde kalan bir olay... İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası zaferi sonrası futbolcu Hermoso'yu kasıklarından elleyip, dudaklarından öpünce istifası istendi. Ancak basın toplantısı düzenleyen Rubiales'in sözleri şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, pazar günkü Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında yaptığı hareketlerin ardından İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmeyi reddetti.

46 yaşındaki Rubiales, İspanya’nın İngiltere karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından forvet oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmüştü. Daha önce de son düdükle birlikte kutlama yaparken elini Hermoso’nun kasıklarına götürmüştü.

Rubiales, dünya futbolunun yönetim organı FIFA’nın perşembe günü kendisine karşı disiplin soruşturması başlatmasından önce pazartesi günü özür diledi. Ancak cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Rubiales, insanları sahte feministlikle suçlarken, futbolcusunu öpmesini “kızını öpmesi” gibi nitelendirdi.

İşte Rubiales’in açıklamaları:

“Locada meydana gelen bir olay [kasık avuçlama] için özür dilemek istiyorum. Bunu Jorge Vilda’ya bakarak açıklayacağım. Çok şey yaşadık, bana yaptıklarının aynısını size de yapmak istediler, yanlış bir konuşma yaratmaya ve bunu size karşı çevirmeye çalışıyorlar.”

“Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra dönüp kupayı bana adadığınızda çok duygulandım. Orada bir jest yaptım. Majesteleri Kraliçe’den özür dilerim, hiçbir zaman böyle davranmamıştım.”

“KIZIMI ÖPER GİBİ…”

‘Öpücükten ziyade bir gagalamaydı. Arzu yoktu, kızıma öpücük verirken duyduğum arzuyla aynıydı, baskınlık yoktu. Spontane, karşılıklı ve rızaya dayalı bir öpücüktü. Tüm oyuncularla harika bir ilişkim var ve çok sevgi dolu anlar yaşadık.”

“O DA TAMAM DEDİ”

“Jenni beni yerden kaldırdı ve neredeyse düşüyorduk. Beni kaldıran o oldu. Sarıldık ve ona dedim ki: ‘Kaçırdığın penaltıyı unut, bu Dünya Kupası’nda harikaydın’ ve o da bana ‘sen bir çatlaksın’ dedi ve ben de ona küçük bir öpücük vereyim mi dedim ve o da tamam dedi.”

“BU SOSYAL CİNAYET”

“Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi. Ayrılmak benim için ciddi mi? İstifa etmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim.”