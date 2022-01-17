İspanya Süper Kupası’nı Real Madrid kazandı
Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde karşılaştığı Athletic Bilbao'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmayı Real Madrid 10 kişi tamamlarken, biri kaça iki de penaltı kullanıldı.
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı kazanan takım oldu.
Real Madrid, 38. dakikada Luka Modric’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karim Benzema, 52. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Real Madrid’in savunma oyuncusu Eder Militao, ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Athletic Bilbao lehine çalınan penaltıda topun başına Raul Garcia geçti. Raul Garcia’nın 89. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran Thibaut Courtois, farkın azalmasını engelledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Real Madrid’in üstünlüğü ile sona erdi.