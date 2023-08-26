İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu Luis Rubiales’e destek oldu, 81 futbolcu milli takımı bıraktı!

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrası yaşanan skandal, İspanya Milli Takımı'nı karıştırdı. Milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi nedeniyle tepki çeken Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in istifa etmemesi, 81 futbolcuyu harekete geçirdi. Futbolcular, mevcut yöneticilerin görevden alınmasına kadar milli takımda oynamayacaklarını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Başkan Luis Rubiales’i destekledi, rıza göstermediğini belirten futbolcu Jenni Hermoso dahil 81 futbolcunun milli takımda oynamayacaklarını duyurdu.

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu’nda dün açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso’ya yaptığı uygunsuz hareketin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini vurguladı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, Luis Rubiales’in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek istediğini ifade etti.

Hermoso, yazılı açıklamasının sonunda mevcut yöneticiler görevde olduğu sürece milli takımda oynamayacağını ilan etti.

81 FUTBOLCU BOYKOT KARARI ALDI

İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro), yazılı bir açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticileri görevden alınıncaya kadar İspanya Milli Futbol Takımı’nda oynamayacaklarını duyurdu. Futpro, açıklamalarında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte mevcut liderlerin devam etmesi durumunda bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun Milli Takım’da oynamayacağını belirtmek istediklerini ifade etti.

RFEF: FOTOĞRAFLARI İNCELEDİK, YALAN SÖYLEMEDİ

İspanyol federasyonu RFEF, dün olayın fotoğraflarını incelediklerini ve Sayın Başkan’ın açıklamalarının doğru olduğunu, yalan söylemediğini belirtti. Bu gerçekleri görsellerle destekleyerek ilk kez bu açıklamayla birlikte duyurdu.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali için İspanya ve İngiltere, 20 Ağustos 2023 tarihinde karşı karşıya gelmiş ve İspanya, İngiltere’yi mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Kutlamalar sırasında Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmüş ve bu olay uygunsuz bir hareket olarak dünya basınına yansımıştı.

Rubiales, hareketin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini açıklamış, ancak Hermoso rızasının olmadığını belirtmişti. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rubiales’in özrünün yeterli olmadığını ifade etmiş, FIFA ise olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Luis Rubiales 'İstifa etmiyorum' dedi ortalık karıştı