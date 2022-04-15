İtalya futbolunu sarsan soruşturma sonuçlandı: ‘Herkese beraat’

İtalya futbolunda, Juventus ve Napoli başta olmak üzere 11 kulübün ve 61 menajer hakkında başlatılan hayali sermaye kazancı soruşturması sonuçlandı. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in Juventus'tan takasla transfer edilmesi de soruşturmaya dahil edilen transferlerden biriydi...

Sozcu.com.tr

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İtalya’da Juventus ve Napoli gibi büyük kulüplerin yer aldığı, 11 kulüp ve 61 menajerin yargılandığı davada tüm yöneticiler ve kulüpler beraat etti. Federal Ulusal Mahkeme’de görülen davada savcının iddiasına göre, bazı futbolculara değerinden fazla para ödenerek hayali sermaye kazancı elde ediliyordu.

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A, B ve C’den birkaç takımı, oyuncu transferi sırasında fazla gelir elde etme için futbolcuların piyasa değerini artırmakla suçladı. Yapılan soruşturma ve yargılama neticesinde Federal Mahkeme, Juve başkanı Andrea Agnelli’den Fabio Paratici’ye ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’e kadar herkesi beraat ettirmeye karar verdi.

11 kulüp, (Juventus, Sampdoria, Napoli , Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara ve Pescara) ile menajer ve idarecilerden oluşan 61 kişinin yargılanmasına Salı günü başlandı. Savcı, Juventus Başkanı Andrea Agnelli (1 yıl), Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis (11 ay ve 5 gün), Massimo Ferrero (1 yıl) ve Enrico dahil olmak üzere 59 sanık için toplam 458 ay men cezası istedi. En ağır ceza talebi ise (16 ay 10 gün), Juventus’un eski teknik direktörü Fabio Paratici’ye yönelikti.

SORUŞTURMAYA NEDEN OLAN TRANSFERLER

İtalya futbolunda deprem etkisi yaratan soruşturmaya neden olan transferlerin başında, Napoli’nin Nijeryalı forvet olan Osimhen’e yüksek bir bonservis bedeli ödemesi ve karşılığında 4 futbolcuyu takasla Fransız kulübüne vermesiydi. Resmi belgeler, Osimhen için Lille’e 71 milyon Euro ödendiğini gösterirken, Lille’e transfer olan 4 futbolcu Fransız ekibinde neredeyse hiç forma giymedi ve kariyerleri bitme noktasına geldi.

İtalya’daki soruşturmalar, bazı kulüplerin piyasayı kötüye kullandığına dair dedikodular üzerine başlatılmıştı. İtalyan futbol otoriteleri, Napoli’nin Osimhen’i satın alması da dahil olmak üzere iki sezonda 62 oyuncunun transferine dikkat çekti. En çok incelemeye maruz kalan kulüp ise, Juventus’tu. Müfettişler Juventus’un 42 transferini inceleme altına alırken, bunun içinde Manchester City ve Barcelona ile yapılan anlaşmalar da vardı.

Juventus ve Manchester City arasında yapılan Danilo-Joao Cancelo takasında iki kulübün de 10 milyon Euro’luk kazanç elde etmesini araştıran yetkililer, Barcelona ile yapılan Arthur Melo ve Miralem Pjanic takasını da mercek altına almıştı.