İtalya Kuzey Makedonya maçında tarihi zafer

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final maçları sonrası finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin en çarpıcı sonucu son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan maçta yaşandı.

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Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçları tamamladı. Geceye İtalya-Kuzey Makedonya maçı damga vurdu.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya, sahasında Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta kimsenin beklemediği bir yenilgi yaşadı. Maç boyunca zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun sergilemesine rağmen gol bulmayı başaramayan dünya devi, uzatma dakikada yediği golle yıkıldı.

İtalya böylece tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'nda yer alamadı.

UZATMADA GELEN MUCİZE

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Aleksandar Trajkovski, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara göndererek İtalya’nı Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Kuzey Makedonya adını finale yazdıran ekip oldu.

İtalya’nın rakip kaleye 5. isabetli 32 şut gönderdiği karşılaşmada 2’si isabetli 4 şut şansı bulabilen Kuzey Makedonya, finalde Türkiye’yi yenen Portekiz ile Dünya Kupası’na katılma yarışı verecek.

BALE FİNALE TAŞIDI

Gecenin bir diğer maçında Avusturya’yı konuk eden Galler, Gareth Bale’in yıldızlaştığı maçta rakibini 2-1 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Gareth Bale’in 25. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle öne geçen Galler, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gareth Bale, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Avusturya 64. dakikada Marcel Sabitzer’in golüyle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazanan Galler, finale yükselen takım oldu.

Gecenin son maçında İsveç, sahasında karşılaştığı Çekya’yı 1-0 yenerek finale yükselen dördüncü takım oldu. Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmaya giden maçın 110. dakikasında Robin Quaison’ın golüyle galip gelen İsveç, finale adını yazdırdı.