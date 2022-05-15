İtalya Serie A’da şampiyonluk son haftaya kaldı! Milan mı, Inter mi?

İngiltere'de olduğu gibi İtalya Serie A'da da şampiyonluk heyecanı son haftaya kaldı. 37. haftada lider Milan ile takipçisi Inter sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’nın 37. haftası geride kaldı. İki Milano devi son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyor. Lider Milan son maçında 2 puanlık fark ve ikili averaj avantajına sahip.

Saat 19.00’da başlayan maçta Milan, Atalanta’yı 56. dakikada Leao ve 75. dakikada Theo Hernandez’in golleriyle 2-0 yenerek 83 puana yükseldi ve avantajını korudu. Konuk takımda milli futbolcumuz Merih Demiral 80. dakikada Palomino’nun yerine oyuna dahil oldu.

Atalanta ise 59 puanla 8. sırada kalarak Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

INTER İZİN VERMEDİ

Milan’ın kazanmasıyla taraftarların gözü ezeli rakiplerine Inter’in maçına çevrildi. Puan kaybetmeleri halinde Milan’ın şampiyon olmasını sağlayacak olan Inter, Cagliari’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika forma giydiği maçta Inter 25’te Darmian, 51 ve 84. dakikalarda Martinez’in golleriyle 3 puanı aldı. Ligde kalma savaşı veren Cagliari’nin tek golü ise 53. dakikada Lykogiannis’ten geldi.

Bu sonuçla 2. sıradaki Inter 81 puana yükseldi. 18. sıradaki Cagliari ise 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta sonu Milan, Sassuolo ile deplasmanda; Inter ise sahasında Sampdoria ile karşılaşacak.