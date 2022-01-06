İtalya’da kaos! Stadyuma geldiler ama…

İtalya'da Inter Milan takımı, Bologna ile oynanacak lig maçı için rakibin stadyumuna çıktı ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Inter Milan Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Marotta, yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da corona virüsü kaosu yaşandı. Ligin 20. haftasında son şampiyon Inter Milan’ın deplasmanda Bologna ile oynayacağı karşılaşma öncesi ilginç bir durum ortaya çıktı.

Inter Milan, Serie A Yönetimi maçı ertelemediği için Renato Dall’Ara Stadı’na geldi. Ancak Bologna İl Sağlık Müdürlüğü, ev sahibi ekibin, 8 oyuncusunda corona virüsü tespit edildiği için, maça çıkmasına izin vermedi. Maçın hakemi Giovanni Ayroldi ve Inter Milan takımı, maç resmi olarak ertelenmediği için stadyuma ısınmak için çıktı. Ancak Bologna’nın stadyuma gelmemesi nedeniyle maç oynanamadı.

Bologna’nın stadyuma gelmemesi nedeniyle hakem Giovanni Ayroldi, karşılaşmayı iptal etti. Inter Milan da, ısınma hareketlerinin ardından karşılaşma oynamadan stadyumdan ayrıldı.

“BU TAM BİR KAOS”

Inter Milan Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Marotta, yaşananları sert bir dille eleştirdi. Sistemin yürümediğini belirten Giuseppe Marotta “Serie A Yönetimi’nin oynanması yönünde karar verdiği karşılaşmayı, yerel bir sağlık müdürlüğü kimseye sormadan iptal etti. Rakip maça çıkmaya hazır olmasına rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü herkesin sağlığını dikkate alarak Bologna’ya izin vermedi. Bu tam bir kaos! Eğer yerel sağlık müdürlüklerinin yetkileri kısıtlanmazsa, bu tip kaotik durumlarla daha çok karşılaşırız” dedi.

Bologna ile Inter Milan arasında iptal edilen karşılaşma ile ilgili son kararı Serie A Yönetimi verecek.

Inter Milan, Serie A’da 19 maç sonunda 46 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bologna ise 19 maçta topladığı 27 puanla 11. sırada yer alıyor.