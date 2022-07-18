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Bakayoko’ya polis şoku! Silah doğrulttular, gerçek ortaya çıkınca…

İtalyan polisi, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Bakayoko'yu bir suçlu gibi arayınca video sosyal medyaya düştü! Yanlış aracı durduran polisler, aradıkları kişinin Milan futbolcusu olduğunu anlayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:26 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Bakayoko’ya polis şoku! Silah doğrulttular, gerçek ortaya çıkınca…

İtalya Serie A ekibi Milan’ın Chelsea’den 2 yıllığına kiraladığı Tiemoue Bakayoko, Milano’da polis tarafından durduruldu. Aracın sağ koltuğundan indirilen Fransız futbolcu, polis tarafından vücut aramasından geçirildi. Bakayoko’nun arabayı süren arkadaşına ise silah doğrultuldu.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri’nin paylaştığı videoda 27 yaşındaki oyuncunun polis arabasına yaslanmış ve sertçe polis tarafından arandığı görülüyor.

İtalyan polisinin, oyuncunun ceplerini boşaltıp aracın üstüne atarken bir diğer polis meslektaşının yanına gelip aradığı kişinin Milan futbolcusu Tiemoue Bakayoko olduğunu söyleyince yaşadığı şok yüzüne yansıyor.

Polisin yanlış kişiyi durdurduklarını ve aradıklarını anlamasıyla silahını kılıfına soktuğu ve orta saha oyuncusunu sırtına hafif bir dokunuşla teselli ettiği anlaşılıyor.

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