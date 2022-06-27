Ivan Alejo transferinde Nottingham Forest Galatasaray’a rakip oldu

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Ivan Alejo için Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest da devreye girdi.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da Cadiz forması giyen kanat oyuncusu Ivan Alejo için Galatasaray ve Nottingham Forest transfer yarışına girdi.

Uzun yıllar sonra Premier Lig’e yükselen Nottingham Forest, kadrosunu güçlendirmek isterken şimdiye kadar, Taiwo Awoniyi kadrosuna katmayı başardı. İspanya basınındaki habere göre, Cadiz’in Alejo’nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve yaklaşık 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor.

2021-22 sezonunda istikrarlı şekilde forma şansı bulamayan Alejo, 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Cadiz’in küme düşmekten son anda kurtulduğu sezonda 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki İspanyol futbolcu daha önce Alcoron, Eibar, Malaga ve Getafe formaları giydi.

Hırslı yapısıyla dikkat çeken Alejo, geçen sezon Cadiz için sadece 11 kez ilk 11’de maça çıkmasına rağmen 7 kez sarı kart gördü.