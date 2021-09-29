İzmir’den İtalya’ya giden göçmen teknesi Akdeniz’de battı, futbol kulübü başkanının gemisi 150 göçmeni kurtardı

Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Olimpiakos ve Nothingam Forest futbol kulüplerinin başkanı Vangelis Marinakis’in gemisinin Akdeniz’de batan bir teknedeki 150 göçmeni kurtardığı açıklandı. Eski balıkçı teknesinin İzmir yakınlarından yola çıkarak İtalya’ya gittiği belirtildi.

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Yunanistan medyasının bugün geniş yer verdiği haberde Yunanistan ana karasından 60 mil açıkta batan bir göçmen teknesinden yapılan yardıma giden Aristofanis isimli akaryakıt tankerinin 150 göçmeni kurtararak gemiye aldığı belirtildi. İzmir yakınlarından bindirilen ve aralarında 36 çocuğun da bulunduğu 150 göçmen ile birlikte İtalya’ya gitmekte olan 15 metre uzunluğundaki eski balıkçı teknesinin su almaya başlaması üzerine göçmenlerin yardım istediği açıklandı.

GİRİT ADASI’NA BIRAKILDILAR

Teknenin tamamen batmasından sonra rotasını Girit Adası'na çeviren tankerin göçmenleri Girit Adası'ndaki Hanya Limanı'na bırakarak tekrar rotasını gitmekte olduğu Mısır'a çevirdiği belirtildi.

Akaryakıt tankerinin sahibinin ise Yunanistan'ın dünyaca ünlü Olimpiakos takımı ile İngilizlerin ünlü Nothingam Forest futbol kulüplerinin başkanı armatör 54 yaşındaki Vangelis Marinakis olduğu açıklandı.

İZMİR YAKINLARINDAN YOLA ÇIKMIŞ İTALYA'YA GİDİYORDU

Ahşap teknedeki bulunan göçmenlerin verdiği ifadelerde eski balıkçı teknesine İzmir yakınlarından bindikleri ve İtalya'ya gittikleri ve ayrıca teknede Afganistan, Irak ve İran’dan 36 çocuğun da bulunduğu 150 kişinin bulunduğu belirtildi.