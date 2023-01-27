Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe ile anlaştı! Bonservis bedeli ve transfer detayı…

Fenerbahçe, uzun süredir aradığı sol beki İtalya'da buldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi üzerine sol bek için arayışlara giren Fenerbahçe, Parma'nın yıldız adayıyla anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferine dair detaylar...

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’deki sol bek krizi, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile çözüme kavuşuyor. Jorge Jesus’un sol bek transferi için kesin talimatı sonrası kesenin ağzını açan Fenerbahçe yönetimi, Parma’nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde için yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

Transfer duyurularıyla bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ve Jayden Oosterwolde arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazarken, Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

YABANCI KONTENJANI AVANTAJI

21 yaşındaki futbolcu, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kuralına uyum sağladığı için 14 kişilik yabancı kontenjanında yer kaplamayacak.

Geçen sezon Twente’den kiralık olarak Parma’ya transfer olan Oosterwolde, sergilediği performansla beğenileri toplayınca, bu sezon başında 3 milyon Euro’ya bonservisi alındı.

Twente altyapısında yetişen ve 2020’de profesyonel kariyerine adım adan Jayden Oosterwolde, bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıktı ve 1 gol attı. Hollanda U21 Milli Takımı’nda forma giyen Oosterwolde, henüz A takıma davet edilmedi.