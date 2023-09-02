Joao Palhinha’nın Bayern Münih transferi son dakika gerçekleşmedi

Fulham'ın yıldız orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Bayern Münih transferi için Almanya'ya uçtu ancak son dakika sürpriziyle karşılaştı

Sozcu.com.tr

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Fulham’ın orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Bayern Münih’e transferinin gerçekleşmemesinin ardından Almanya’dan ayrılırken görüntülendi.

28 yaşındaki oyuncu son dakika transferini tamamlamak için bu sabah Münih’e uçtu. İddialara göre; Bundesliga deviyle sağlık kontrolünü tamamladı ve bir forma ile poz verdi.

Ancak Fulham’ın yerine birini bulamaması üzerine transfer suya düştü. Palhinha dün akşam görüşmelerin kesilmesinden kısa bir süre sonra Münih Havaalanı’nda görüldü.

Terminalde yürürken hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Taraftarlar hayal kırıklığına uğramış orta saha oyuncusunun videosuna tepki göstermek için X’e akın etti ve bir kişi şunları yazdı: “Kahretsin bu görüntü canımı acıttı.”

Fulham, Palhinha’nın yerine Manchester United’ın orta saha oyuncusu Scott McTominay ya da Tottenham’dan Pierre Emile-Hojberg ile sözleşme imzalamayı umuyordu ancak iki oyuncuyu da transfere ikna edemedi.