Joao Palhinha’nın Bayern Münih transferi son dakika gerçekleşmedi

Fulham’ın orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Bayern Münih’e transferinin gerçekleşmemesinin ardından Almanya’dan ayrılırken görüntülendi.

28 yaşındaki oyuncu son dakika transferini tamamlamak için bu sabah Münih’e uçtu. İddialara göre; Bundesliga deviyle sağlık kontrolünü tamamladı ve bir forma ile poz verdi.

Ancak Fulham’ın yerine birini bulamaması üzerine transfer suya düştü. Palhinha dün akşam görüşmelerin kesilmesinden kısa bir süre sonra Münih Havaalanı’nda görüldü.

Terminalde yürürken hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

News #Palhinha: It's over – the Portuguese international is leaving Munich. Flight back to London at 9pm.

@SkySportDE | @Plettigoal pic.twitter.com/XVghhROI5L

— BenHeckner (@SkySport_Ben) September 1, 2023