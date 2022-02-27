John Benjamin Toshack’tan kötü haber
Beşiktaş'ta 1997 ile 1999 yıllarında 1,5 sezon görev alan John Benjamin Toshack, corona virüs nedeniyle yoğum bakıma alındı.
Kariyerinde Real Madrid, Beşiktaş, Real Sociedad ve Galler Milli Takımı gibi ekiplerde görev yapan 72 yaşındaki John Benjamin Toshack, corona virüse yakalandı. Galli teknik adam, İspanya’nın Barselona kentinde yoğun bakıma ünitesine alındı.
İspanyol medyasında yer alan haberlerde; corona virüs nedeniyle ağır zatürre teşhisiyle yoğum bakıma alınan Toshack’ın solunum cihazına bağlanırken hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.
2018 yılında teknik direktörlüğü bırakarak emekli olan John Benjamin Toshack; teknik direktörlük kariyerine Swansea’de başlayıp sonrasında sırasıyla Sporting, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo, Real Madrid (yeniden), Saint Etienne, Real Sociedad, Catania, Real Murcia, Galler Milli Takımı (yeniden), Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve son olarak Tractor Sazi’yi çalıştırdı.