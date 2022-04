Jrue Holiday 8 saniyede 306 bin dolar kazandı

NBA’de Milwaukee Bucks ile Cleveland Cavaliers arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Doğu Konferansı’nda Play-Off’a kalmayı garantileyen Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton gibi yıldızlar dinlendirilirken, oyun kurucu Jrue Holiday maça ilk 5’te başladı.

Ancak Jrue Holiday maçın hemen başında oyun dışı kaldı. Hava atışı sonrasında top alan Darius Garland’a bilerek faul yapan Jrue Holiday, pozisyonun hemen ardından kenara alındı. Daha sonra bir daha oyuna dahil olmayan Jrue Holiday, karşılaşmada 8 saniye görev yapmış oldu.

Jrue Holiday started for the Bucks today so he could reach 67 games played and secure a $306,000 bonus

Holiday played eight seconds before committing a foul and heading to the bench pic.twitter.com/131ivz1q6l

