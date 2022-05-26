Julian Alvarez 6 gol attı, tarihe geçti! ‘Haaland yedek kalabilir’

Manchester City'nin Ocak ayında transfer ettiği ancak River Plate'te sezon sonuna kadar kiralık oynamasına izin verdiği Julian Alvarez, Lima maçında attığı 6 golle tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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River Plate’in 22 yaşındaki forveti Julian Alvarez, Ocak ayında Manchester City’ye transfer oldu ve Arjantinli futbolcunun yaz ayına kadar River Plate’te kiralık olarak forma giymesine karar verilmişti.

Geçen sezon attığı 24 golle Güney Amerika’da nam salan Alvarez, bu sezon 17 maçta 14 gole ulaştı ve bu gollerin 6’sını Çarşamba gecesi Lima ağlarına bıraktı.

2021 Copa America şampiyonu River Plate, Copa Libertadores grup aşaması maçında Alianza Lima’yı 8-1’lik skorla devirirken, Julian Alvarez çifte hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti. Peru takımına karşı her iki yarıda da üç gol atan Alvarez, 121 yıllık River Plate tarihinde bir maçta 6 gol atan ilk oyuncu oldu.

1985’te Juan Carlos Sanchez’den bu yana Copa Libertadores tarihinde bir maçta 6 gol atan ikinci oyuncu olan Alvarez’in bu performansı, İngiliz taraftarlarının da dikkatini çekti.

Bazı Manchester City’li taraftarlar, Erling Haaland transferine gönderme yaparak “Haaland’a ihtiyacımız yokmuş”, “Alvarez, Haaland’ı yedek bırakabilir” yorumlarında bulundu.