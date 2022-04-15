Julian Nagelsmann ve ailesine 450 ölüm tehdidi

Bayern Münih'in 34 yaşındaki teknik direktörü Nagelsmann, Villarreal'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Instagram'dan 450 tane ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Alman teknik adam ayrıca kazandıkları maçlardan sonra bile bu tehditlerin geldiğini belirtti.

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Villarreal’i iki maçta da yenemeyerek elenen Bayern Münih’te teknik direktörü Julian Nagelsmann ve ailesine ölüm tehditleri geldi. Bayern taraftarlarından, Nagelsmann ve ailesine sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj geldi. Bu mesajlar ise eleştirinin çok ötesine, ölümle tehditlere kadar vardı!

Bu konu hakkında basın açıklamalarda bulunan Nagelsmann, Bayern Münih’in efsane ismi Rummenigge’nin eleştirilerini kabul edebileceğini belirterek, “Instagram’dan bana atılan 450 ölüm tehdidiyle yaşayamam. Her şeyi okumuyorum ama eleştirileri kabul ediyorum. Her maçtan sonra sonuç ne olursa olsun ölüm tehditleri alıyorum” dedi.

İyi sonuçlara rağmen tehditler aldığını da ilk kez açıklayan Bayern Münih’in hocası, “Tüm bunları polise şikayet edebilirim ama o zamanda bitmeyecek ki… Umrumda da değil” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki teknik adam, Bayern Münih’i Bundesliga’nın bitimine 5 maç kala 9 puanla zirveye taşırken Şampiyonlar Ligi’nde ise favori oldukları eşleşmede Villarreal’e elendi.

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