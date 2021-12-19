Jurgen Klopp aşısız futbolcuları uyardı: Transfer olamazsınız…

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, aşı olmayan futbolcuların geleceğiyle ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de artan vakalar nedeniyle üst üste maçlar iptal edilirken, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’tan aşısız futbolcularla ilgili radikal bir yorum geldi. Alman teknik adam, pandeminin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen birinci sınıf sporları etkilemeye devam ettiği için kulüplerin aşısız futbolcuları transfer etmeye isteksiz olacağını söyledi.

İnsanları aşı olmaya teşvik eden Klopp, zorla bunun yaptırılmasının imkansız olmasına rağmen, aşısız futbolcuların transfer döneminde taliplerinin azalacağını belirtti. Klopp, “Aşı olmanın, kulüplerin kimleri transfer edeceği konusunda etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

“UMRUMDA DEĞİL DİYE DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR AMA…”

Aşı olmayan futbolcuların yarattığı tehlikeye dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Eğer bir oyuncu hiç aşılanmamışsa, hepimiz için sürekli bir tehdittir. Tehdit olmak istemiyor, ‘diğerleri umrumda değil’ diye düşünüyor olabilirler ama öyleler” ifadelerini kullandı.

Liverpool’da Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones, Covid şüphelisi oldukları için Perşembe günü oynanan Newcastle United maçını kaçırdılar. Artan vakalar sonrası Premier Lig’deki Covid önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar stadyumlara girmek için aşı kartı veya negatif test göstermek zorunda.

“BUNU YAPMAK İNANILMAZ ZOR”

Klopp, aşılanmamış bir oyuncunun kulübe yük olacağını ve bunun onları daha az çekici hale getireceğini düşünüyor.

“Farklı senaryolar bulmamız gerekecek. Farklı bir soyunma odasında üstünü değiştirmesi gerekiyor, farklı bir yemek yemesi gerekiyor, farklı bir otobüste oturması gerekiyor, farklı bir arabaya binmesi gerekiyor. Protokolleri gerçekten uygulamak istiyorsanız, bunu yapmak inanılmaz derecede zor. Uluslararası bir maç için farklı ülkeye gitmemiz gerekiyorsa ve geri döndüğümüzde kendisini izole etmesi gerekiyor. Elbette transferde bu konular etkili olacak.”