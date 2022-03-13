Jürgen Klopp: Chelsea’yi satın alın alırken Abramovich’in parasının nereden geldiğini herkes biliyordu

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig ekibi Chelsea'ye yapılan yaptırımlarla ilgili kendisine sorulan soruya ilginç bir çıkış gösterdi!

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, Rus milyarder Roman Abramovich’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında aldığı yaptırımlar hakkında konuştu.

Klopp, hem Rus iş adamının hem de Chelsea’nin yaptırımlara uğramasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi. Alman teknik adam, Abramovich’in yaptığı servete dikkat çekerek, “Abramovich’in parasının nereden geldiğini herkes biliyordu, bunu biz kabul ettik. O, kulübü satın aldığında parasının nereden geldiğini umursayan oldu mu? Peki Newcastle satın alındığında bu konuyu umursayan oldu mu?” şeklinde konuştu.

Liverpool’un da 2007’de Amerikalı milyarderlere satılmasının hatırlatılması sonrasında Klopp, “Ben, her zaman çok mutlu oldum. Burada bulunan herkes de mutlu. Kulübümüzü yönetenler işlerini iyi yapıyorlar. Sonuçta, kulüp sahipleri kulübe liderlik etmek ve fayda sağlamak istediklerinde finansal kaynak oluşturmak için oradalar. Paranın nereden geldiğini düşünmüyoruz bile, ama şimdi açıkçası paranın nereden geldiğini düşünmeye başlamamız gerekiyor. Bence bu dürüst olmak için iyi bir fikir. Bunu biraz daha araştırmalı ve idrak etmek için kendimizi zorlamalıyız” diye yanıt verdi.

TRANSFER YAPAMAYACAK, BİLET SATAMAYACAK VE BANKADAKİ PARAYA DOKUNAMAYACAK

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Vladimir Putin’in yakın çevresinde olduğu gerekçesiyle Rus milyarder Roman Abramovich’in takımının tüm gelirleri donduruldu.

İngiliz hükümeti, Chelsea’yi de yaptırım listesine eklerken, satışı da askıya alındı. Sezonun geride kalan kısmında bilet satışı yapamayacak olan Chelsea’nin resmi ürünlerini satan mağazalar da bir sonraki karara kadar kapandı. Ayrıca, Abramovich'in Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı belirtilirken; İngiliz ekibinin kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı belirtildi.

Son olarak Chelsea’nin banka hesapları ve kredi kartları da kullanılamaz hale geldi.

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