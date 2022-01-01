Jürgen Klopp corona virüsüne yakalandı
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Jurgen Klopp yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak.
Premier Lig’de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp’un corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan Jurgen Klopp’un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders’in olacağı aktarıldı.