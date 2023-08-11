Jurgen Klopp, Liverpool’un rekor transferi Moises Caicedo’yu doğruladı

Liverpool, Premier Lig'in gözdesi Moises Caicedo için Chelsea'yle kıyasıya bir mücadeleyi geride bıraktı ve 111 milyon sterlinlik bir anlaşmayla oyuncuyu kadrosuna kattı. Klopp, transfer piyasasındaki astronomik rakamlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Liverpool menajeri Jurgen Klopp, kulübün Brighton’dan orta saha oyuncusu Moises Caicedo ile anlaşmaya vardığını doğruladı.

Merseyside kulübü 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Premier Lig’deki diğer rakipleri Chelsea’yi geride bıraktı. Kaynaklar, Caicedo’yu Anfield’a getirecek anlaşmanın 111 milyon sterlin (141 milyon dolar) değerinde olduğunu ve bu bedelin bir oyuncu için İngiltere rekoru olacağını söylüyor.

ESPN’e konuşan kaynaklar, Chelsea’nin Liverpool’un dramatik girişimine rakip olmak amacıyla oyuncu için 90 milyon sterlinlik teklifini geliştirip geliştirmeyeceğini değerlendirdiğini söyledi.

KLOPP: CAICEDO KULÜPLE ANLAŞTI

Klopp cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “[Moises Caicedo’nun] kulüple anlaşmaya vardığını doğrulayabilirim, bu her ne anlama geliyorsa artık.” dedi.

“Elbette oyuncuyu istiyoruz, sadece anlaşmayı değil. Sonsuz bir kaynağımız yok” diyen Klopp, şu ifadeleri kullandı:

“Yaz boyunca birkaç şeyin olmasını beklemiyorduk ama bunlar olduğunda bir şans verdik. Bakalım ne olacak ve oradan devam edeceğiz.”

“BUNDAN HOŞLANMIYORUM”

Klopp daha önce takımların transferlere büyük paralar harcamasını eleştiriyordu ancak transfer piyasasının değiştiğini söyledi:

“Her şey değişti. Bundan hoşlanıyor muyum? Hayır. Hatalı olduğumu fark ettim mi? Evet. Kimseyi suçlamıyorum ama bu sadece piyasa. Nihayetinde kulüp olarak kaynaklarımızla mümkün olan en iyi oyuncuyu aldığımızdan emin olmalıyız. Hayal dünyasında değiliz ve bir oyuncuyu işaret edip gelmesini sağlayamayız. Bazen bir kapı kapanır ve başka bir kapı açılır.”