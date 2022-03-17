Jurgen Klopp: ‘Momentum gezegendeki en kırılgan çiçektir’

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Arsenal'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Lider Manchester City ile puan farkını 1'e indirmeleri hakkında konuşan Klopp, "Momentum gezegendeki en kırılgan çiçektir" dedi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de Arsenal’i 2-0 yenen Liverpool, üst üste dokuzuncu lig galibiyetini elde ederken, Crystal Palace deplasmanında puan kaybeden lider Manchester City ile arasındaki puan farkını eritti. Ancak Liverpool’un başarılı Teknik Direketörü Jurgen Klopp, bu ivmenin bir anda yok olabileceğine dikkat çekti.

10 Nisan’da Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool, belki de şampiyonluğun belirleneceği maç öncesinde seri galibiyetlerle yükselişini sürdürdü. Liverpool şu an ligin en formda takımı olsa da, Klopp momentuma çok fazla güvenmek konusunda temkinli davranıyor. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan ve yoğun maç fikstürü hakkında konuşan Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“MOMENTUM EN KIRILGAN ÇİÇEKTİR”

“Momentum gezegendeki en kırılgan çiçektir. Eğer biri o çiçeğin üzerinde yürürse, ivmeyi tekrar kazanmak için çok çalışmanız ve üstesinden gelebilmeniz gerekir. Bu ritim iyi. Ama dört günde bir, üç günde bir yapılan yoğun bir ritim. Şikayet etmiyoruz, tüm kulvarlarda olmak istiyoruz. Bu güzel ama rakiplerin hepsi kaliteli ve gerçekten farklılar.”

“ODA NUMARASINI HATIRLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

“Sürekli seyahat ediyoruz. Şikayet etmiyoruz, durumumuz bu. Farklı bir otelde uyanıyorsunuz ve biri size restoranın nerede olduğunu söylüyor. Siz odanızın numarasını hatırlamaya çalışıyorsunuz.”