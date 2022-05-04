Jürgen Klopp Nat Phillips unutmadı, gönülleri fethetti: ‘Bu yüzden tüm zamanların en iyisi’

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, tarihi Villarreal karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyen Nat Phillips'i unutmayınca 'Bu yüzden tüm zamanların en iyi menajeri' övgülerini topladı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Villarreal’i 2-0’dan 3-2 mağlup eden ve toplamda 5-2’lik skorla finale yükselen Liverpool, Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

28 Mayıs’ta Paris’te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yerini ayırtan Liverpool’un hocası, İspanya’daki rövanş maçından sonra düzenlenen basın toplantısında bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. Nottingham Forest’ı 1-0 yenerek Premier Lig’e yükselen Bournemouth’ta, kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nat Phillips’i unutmayan Klopp, başarılı savunmacıyı tebrik etmeyi unutmadı.

Maçla ilgili görüşlerini aktardıktan sonra masadan kalkmak üzereyken “Bu arada Nat Phillips’i tebrik ederim” diyen Klopp, Liverpool’un bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmasında önemli rol oynayan ve sezon başında Bournemouth’a kiralanan Nat Phillips’in hakkını verdi.

Classy message from Jürgen Klopp to Nat Phillips In the midst of the #UCL celebrations he congratulated the Liverpool loanee on his promotion with @afcbournemouth pic.twitter.com/HNXIFyRh71 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2022

FİNALE UZANAN YOLDA PHILLIPS ETKİSİ

Phillips ve Rhys Williams, geçen sezon Virgik van Dijk, Joel Matip ve Joe Gomez’in sakatlanması nedeniyle Liverpool’da yaşanan stoper krizinde görev almıştı.

Sezonun bitimine 10 maç kala en iyi savunmacılarını kaybeden Liverpool, ilk 4 sıranın da 10 puan gerisindeydi. Ancak olası 30 puanın 26’sını kazandıktan sonra ligi üçüncü sırada tamamlayan Liverpool, müthiş bir performansın ardından bu sezon finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’ne katılabilme hakkı kazanmıştı.

Liverpool taraftarları, Klopp’un Bournemouth formasıyla büyük bir başarıya imza atan Phillips’i unutmamasını ‘şık’ bir hareket olarak yorumladı. Bazı taraftarlar, “Klopp bu yüzden tüm zamanların en büyük menajeridir” yorumlarında bulundu.