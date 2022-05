Jürgen Klopp Nat Phillips unutmadı, gönülleri fethetti: ‘Bu yüzden tüm zamanların en iyisi’

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Villarreal’i 2-0’dan 3-2 mağlup eden ve toplamda 5-2’lik skorla finale yükselen Liverpool, Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

28 Mayıs’ta Paris’te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yerini ayırtan Liverpool’un hocası, İspanya’daki rövanş maçından sonra düzenlenen basın toplantısında bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. Nottingham Forest’ı 1-0 yenerek Premier Lig’e yükselen Bournemouth’ta, kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nat Phillips’i unutmayan Klopp, başarılı savunmacıyı tebrik etmeyi unutmadı.

Maçla ilgili görüşlerini aktardıktan sonra masadan kalkmak üzereyken “Bu arada Nat Phillips’i tebrik ederim” diyen Klopp, Liverpool’un bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmasında önemli rol oynayan ve sezon başında Bournemouth’a kiralanan Nat Phillips’in hakkını verdi.

Classy message from Jürgen Klopp to Nat Phillips

In the midst of the #UCL celebrations he congratulated the Liverpool loanee on his promotion with @afcbournemouth pic.twitter.com/HNXIFyRh71

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2022