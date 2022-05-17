Juventus’ta Paulo Dybala ve Giorgio Chiellini’nin duygusal vedası!

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus, takımın en eski iki ismine de veda etti. Juventus'un bu sezon sahasında son kez oynadığı maça Paulo Dybala ve Giorgio Chiellini'nin vedası damga vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Juventus’ta kulübün en eski oyuncularından Giorgio Chiellini ve Paulo Dybala, son kez siyah beyazlı taraftarların önünde oynadıkları maçta duygusal anlar yaşadılar.

İtalyan ekibindeki 17. senesini geçiren savunma oyuncusu Chiellini, Lazio maçının 17. dakikasında oyundan alınırken büyük sevgi gösterileri içerisinde sahayı terk etti. Efsane savunmacı oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını takımdan ayrılacak olan diğer isim olan Dybala’ya verdi.

Stadyumdaki taraftarlar Chiellini’yi ayakta alkışlarken, hem Lazio hem de Juventus oyuncuları tarafından kucaklandı. Juventus formasıyla 9 şampiyonluk gören ve 559 maça çıkan 37 yaşındaki Chiellini’nin kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli oyuncunun MLS takımlarının radarında olduğu ifade edildi.

AĞLAYA AĞLAYA ÇIKTI…

Maçın 78. dakikasında kadar sahada kalan Arjantinli futbolcu Dybala ise, 7 sezondur formasını giydiği Juventus’a veda etti. Sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, maç sonunda düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Paulo Dybala was moved to tears after playing his last match at the Allianz Stadium pic.twitter.com/orheJPClvQ — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) May 16, 2022

Juventus’ta devam etmek istemesine rağmen İtalyan ekibinin serbest bıraktığı Dybala’nın ayrılışından taraftarların memnun olmadığı öğrenilirken, maçtan sonra takım arkadaşları Dybala’yı havaya fırlattı. Aralık ayında Juventus yönetimiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Dybala, yine yönetim kararıyla serbest bırakıldı.

7 SİHİRLİ YIL

Arjantinli futbolcu maçtan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Size veda etmek için doğru kelimeleri bulmak zor, çok uzun yıllar ve çok fazla duygu söz konusu. Daha uzun yıllar birlikte olacağımızı düşünmüştüm ama kader bizi farklı yollara götürüyor. Bana yaşattığın her şeyi, her maçı, her golü asla unutmayacağım. Seninle büyüdüm, öğrendim, yaşadım ve hayal ettim. Kimsenin bizden alamayacağı 7 sihirli yıl, 12 kupa ve 115 gol” ifadelerini kullandı.

Juventus formasıyla 292 maçta forma giyip 5 Serie A şampiyonluğu yaşayan Dybala’nın Manchester United ve Tottenham tarafından izlendiği belirtildi. Arjantinli yıldız, İtalyan kulübüyle oynadığı maçlarda 115 gol atıp 48 asist yaptı.