Juventus’ta Paulo Dybala ve Giorgio Chiellini’nin duygusal vedası!

Juventus’ta kulübün en eski oyuncularından Giorgio Chiellini ve Paulo Dybala, son kez siyah beyazlı taraftarların önünde oynadıkları maçta duygusal anlar yaşadılar.

İtalyan ekibindeki 17. senesini geçiren savunma oyuncusu Chiellini, Lazio maçının 17. dakikasında oyundan alınırken büyük sevgi gösterileri içerisinde sahayı terk etti. Efsane savunmacı oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını takımdan ayrılacak olan diğer isim olan Dybala’ya verdi.

Stadyumdaki taraftarlar Chiellini’yi ayakta alkışlarken, hem Lazio hem de Juventus oyuncuları tarafından kucaklandı. Juventus formasıyla 9 şampiyonluk gören ve 559 maça çıkan 37 yaşındaki Chiellini’nin kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli oyuncunun MLS takımlarının radarında olduğu ifade edildi.

Maçın 78. dakikasında kadar sahada kalan Arjantinli futbolcu Dybala ise, 7 sezondur formasını giydiği Juventus’a veda etti. Sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, maç sonunda düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı.

