Juventus’tan Roma karşısında müthiş geri dönüş

Juventus, Roma deplasmanında geriye düşmesine rağmen galip gelmeyi bildi. Torino ekibi, 53. dakikada 3-1 geriye düşmene rağmen sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Roma'nın hocası Mourinho ise yönettiği takımların başında ilk kez iç sahada 4 gol yedi!

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’nın 21. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-3 kazanarak çok kritik 3 puanı almayı başardı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez evinde 4 gol yiyerek kabus gibi bir gece yaşadı.

Roma 11. dakikada Abraham ile 1-0 öne geçerken konuk takım 18’de Dybala ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. 48. dakikada Roma, Mkhitaryan’ın golüyle bir kez daha öne geçti: 2-1. Dakikalar 53’ü gösterdiğinde Roma kaptanı Lorenzo Pellegrini çok şık frikik golüyle skoru 3-1 yaptı.

JUVENTUS 7 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

6 maçtır yenilmeyen Juventus, kalesinde 3. golü gördü ve büyük şok yaşadı. Ancak bu şoktan kısa sürede çıkıp oyuna ağırlığını koydu. 70. dakikada Locatelli, oyuna 64’te giren Morata’nın ortasında şık kafa vuruşu yaparak skoru farkı bire indirdi: 3-2. Bu golden 2 dakika sonra Kulusevski, Juventus’u 3-3’lük beraberliğe taşıdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da kısa süreli VAR beklentisinden sonra hakem Massa orta noktayı gösterip golü verdi.

Juventus’un tarihi dönüşüne son imzayı De Sciglio koydu. konuk takım İtalyan sol bekin golüyle 4-3 öne geçti.

81’de De Ligt’in eline çarpan topta hakem pozisyonu VAR’da izleyip Roma’ya penaltıyı verdi. Juventus’un Hollandalı stoperi ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Serbest vuruştan çok güzel gol atan Pellegrini, 83. dakikada çok kötü bir penaltı kullanarak kaleci Szczesny’ye takıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 38 puana yükselerek 5. sırada haftayı tamamladı. Roma ise maç fazlası ve 32 puanla 7. sırada kaldı.