Kadına şiddetten yargılanan Ryan Giggs istifa etti

Galler Milli Takım Teknik Direktörü Ryan Giggs, sevgilisi ve onun kardeşine saldırı suçundan yargılandığı davanın devam etmesi nedeniyle 2022 Dünya Kupası öncesi görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kasım 2020’den beri Galler Milli Takımı’ndaki görevinden izinli olan Ryan Giggs, aile içi şiddet davasıyla karşı karşıya.

48 yaşındaki Manchester United efsanesi, Ağustos 2017 ve Kasım 2020 arasında eski kız arkadaşı Kate Greville’e karşı şiddet uygulamaktan yargılanıyor. Giggs ayrıca, 1 Kasım 2020’de sevgilisinin küçük kız kardeşi Emma Greville’e de saldırdığı iddia ediliyor.

Giggs’in devam eden davası nedeniyle teknik direktörlük koltuğuna oturan Robert Page, Galler’i 64 yıl sonra Dünya Kupası’na götürme başarısı yakaladı. Giggs’in istifası sonrası Katar’daki Dünya Kupası’nda takımın başına Page olacak.

Page ayrıca, pandemi nedeniyle ertelenen ve geçen yıl oynanan EURO 2020’de de takımın başındaydı.

RYAN GIGGS’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan Giggs, “Uzun süre düşündükten sonra Galler Milli Takımı’ndan istifa ediyorum. Ülkemi yönetmek bir onur ve ayrıcalıktı, ancak Galler Federasyonu’nun, teknik ekibin ve oyuncuların turnuvaya baş antrenörlerinin pozisyonu hakkında tartışmalar olmadan hazırlanmaları en doğrusu” dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini ve davayı kazanacağını söyleyen Giggs, “Ülkenin Dünya Kupası hazırlıklarının bu davaya olan ilgiden etkilenmesini, istikrarını bozmasını veya herhangi bir şekilde tehlikeye atmasını istemiyorum. Milli Takım’dan sorumlu olduğum üç yıl boyunca unutulmaz anlar yaşadığım için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

Ocak 2018’de Galler menajeri olarak göreve gelen Giggs, ülkesine EURO 2020 bileti aldırmıştı.