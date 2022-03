Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri’nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı. Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’na gitme hakkı kazandı.

Beşiktaşlı Larin 13. dakikada takımının ilk golünü atarken diğer goller 44’te Buchanan, 82’de Hoilett ve 88’de Mariappa’nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Hataysporlu sol bek Adekugbe 90 dakika forma giyerken, Larin 62. dakikada oyundan alındı. Atiba ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin, Kanada’nın 2022 Dünya Kupası’na giden yolculuğunda 13 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Jamaika maçıyla birlikte 92. kez Kanada Milli Takım forması giyen Atiba da elemelerde 2 gol attı.

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan Kanada’nın maçını 30 bin taraftar izlerken, oldukça soğuk bir hava vardı.

21 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’na gidecek son 12 takım, kıtalarında oynanacak son maçların ardından belli olacak.

İlk 3 sıranın direkt olarak Dünya Kupası’na katıldığı grupta, Kanada son maçlar öncesinde 28 puana yükseldi. İkinci sıradaki ABD ile üçüncü sıradaki Meksika’nın 25’er puanları var. 4. sırada ise Kosta Rika 22 puana sahip.

BMO was LIT at the full-time whistle!!

We are Canada. And together, #WeCan. #CANMNT #WCQ pic.twitter.com/q0YLoPtmcr

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 28, 2022