Kanada ekibi Hatay’da hazırlanacak

Kanada Ontario liginde şampiyon olarak ve Kanada Premier League'e yükselen Nanook FC yeni sezon hazırlıklarını Hatay'da gerçekleştirecek.

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Türk kulüpleri ile yakın ilişkiler içerisinde olan Kanada Premier League’in yeni ekibi Nanook FC, Hatayspor ile 5 gün boyunca ortak sporcu seçmesi yapacak. Ayrıca bordo-beyazlı kulüp ile hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Nanook FC Kulüp Başkanı Adam Evren Garipoğlu Kanada Ligi’nde Türk futbolcular oynatmak istiyor. Bu sene 3 Türk oyuncuyu Kanada liginde oynatmayı planlayan Nanook FC, MLS liginden farklı olarak daha yetenek geliştirme üzerine kurulu bir akademi olarak göze çarpıyor.

World 17 işbirliği ile yapılan ortak çalışma da geleceğin futbolcu fabrikası denilen takım, Türkiye’de yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.