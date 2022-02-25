Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov, attıkları golü iptal ettirdi!
Azerbaycan takımlarından Karabağ'ın Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Marsilya maçında herkesi şaşkına çeviren bir hareket yaptı. Takımının attığı golde oyuncusunun topa elle dokunduğunu söyleyen Gurbanov, golün iptal edilmesini istedi.
UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Marsilya’yı ağırlayan Azerbaycan ekibi Karabağ’ın Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, sahalarda ender rastlanan bir olaya imza attı.
Bakü’de oynanan maçın 12. dakikasında Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçen Marsilya, 34. dakikada Karabağlı İbrahima Wadji’nin golünden sonra itirazlarda bulundu. Fransız ekibinin futbolcuları, Wadji’nin topu elle ağlara gönderdiğini söylerken, Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov oyuncusunu yanına çağırdı.
Wadji’ye elini kullanıp kullanmadığını soran Gurbanov, futbolcusunun itirafından sonra hakemi uyararak attıkları golün iptal edilmesini istedi. Yaşananların üzerine hakem golü iptal etti. Mücadeleyi 3-0’lık skorla yenik tamamlayan Karabağ, UEFA Konferans Ligi’ne veda ederken Marsilya Son 16’ya kaldı.
CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
Öte yandan oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımının son golünde asisti yapan isim oldu.