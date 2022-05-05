Karim Benzema, aşırı sağcı Damien Rieu ile davalık oldu!

Real Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Karim Benzema, Fransız bir siyasetçiyle mahkemelik oldu. Fransız futbolcu, aşırı sağcı Damien Rieu'nun 2020'de kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mucize şekilde eleyen Real Madrid final biletini alırken, golcü Karim Benzema uzatmalarda attığı penaltı golüyle İngilizlerin fişini çeken isim oldu. Ancak ülkesi Fransa’da, Reconquest partisinin önemli isimlerinden Damien Rieu’ya açtığı davayla gündemde.

Le Parisien’de yer alan habere göre, tecrübeli forvet, 2020’de kendisi hakkında atılan iki tweet nedeniyle Rieu hakkında yasal işlem başlattı.

23 Ekim 2020’de atılan ilk tweet’te, Meaux imamı Nourdine Mamoune ile Benzema’nın fotoğrafı yer alıyordu. Rieu, “Benzema’nın henüz soruşturması (Samuel Paty’nin öldürülmesine ilişkin dava) devam eden imam Nourdine Mamoune’yi sık sık ziyaret ettiğini öğrenmek ilginç. Mahkemenin, Bron camilerinin finansmanını da araştıracağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Samuel Paty cinayeti

Samuel Paty isimli Fransız öğretmen, Hz. Muhammed’in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine gösterdiği için başı kesilerek katledilmişti.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l'imam Nourdine Mamoune qui vient d'être perquisitionné…

Vivement que la Justice s'intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

TERÖRİSTLERLE EŞ TUTTU

Bu paylaşımdan 1 ay sonra, 22 Kasım 2020’de Damien Rieu, sosyal medyadan bir kez daha Karim Benzema’yı hedef gösterdi. Benzema’nın işaret parmağını (şehadet parmağı) gökyüzüne doğru kaldırdığı fotoğrafı paylaşan Rieu, aynı hareketi yapan bazı cihatçı teröristleri de yıldız futbolcunun yanına koydu. Rieu, paylaştığı fotoğraflara “Bence Benzema bize bir mesaj iletmek istiyor” yazdı.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

“YENİ TRAJEDİLERİ BEKLEMEK ZORUNDA MIYIZ?”

Benzema’nın avukatı Sylvain Cormier, daha önce yaptğı açıklamada, “Aşırı sağcı Damien Lefevre (Damien Rieu’nun gerçek adı) nefreti körüklüyor. Son tweet’i Benzema’yı bir teröristle eş tutuyor. Tepki vermek için yeni trajedileri beklemek zorunda mıyız?” dedi.

Damien Rieu, Fransa’da birkaç hafta önce yapılan 2022 başkanlık seçimlerinde Eric Zemmour tarafından kurulan siyasi parti Reconquista’nın üyesi. 23 Mayıs’ta görülecek dava hakkında konuşan Rieu, “Karim beni susturmak istiyor. Ama daha önceki davalarımı kazandığımı ona söyleyin” ifadelerini kullandı.

Damien Rieu, 2012’de Poitiers’te bir caminin çatısına girmekten ve 2018’de Alpler’de bir göçmenlik kaşrıtı operasyona katılmaktan yargılanmış ve serbest bırakılmıştı.