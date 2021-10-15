Karim Benzema: Bir yıldızın yeniden doğuşu! Kur’an, hacamat, osteopat ve evlat…

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, kariyerindeki her dönemde standart üstü bir golcü olmayı başardı. Ancak 33 yaşında onu Ballon d'Or adaylığına taşıyan zihinsel ve fiziksel dönüşümünün altında yatan gerçekler merak uyandırıcı derecede ilginç. 5 Mayıs 2017'deki olaydan sonra aldığı kararla yeniden doğuşunun adımlarını attı. Benzema'nın ilham kaynağı olan hikayesi...

Derleyen: Alican ÖZCAN

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Real Madrid’in golcü futbolcusu Karim Benzema gün geçtikçe herkesi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Özellikle son dönemdeki performansı ve Real Madrid’deki liderlik rolünü layıkıyla yerine getirmesi, 33 yaşına gelmiş bir oyuncu için takdiri hak eden bir durum. Birçok yıldız yaşlandıkça eski performansını aratır ancak, Benzema son beş yılda hayatında aldığı radikal kararlar sayesinde bugün nüfus kağıdında yazan yaşından daha genç bir durumda. Ve şantaj olayları nedeniyle 6 yıldır uzak kaldığı Milli Takım’a geri dönerek kupa kaldıracak kadar başarı bağımlısı bir futbolcu.

Adı Karim Mostafa Benzema, ailesi Cezayir’den gelen bir Fransız. Ebeveynleri Wahida Djebbara ve Hafid Benzema, Lyon’a birkaç kilometre uzaklıktaki Bron’da yaşadılar ve Karim de orada doğdu. Şimdilerde o bölgede bir idol. Müslüman olduğu için uzun yıllar Ramazan ayında oruç tutacak kadar dinine bağlı, ancak performansını etkilediği için bundan vazgeçecek kadar da profesyonel.

Pek çok inişli çıkışlı bir hayattan sonra, Benzema birkaç yıl önce kafasını toparlama kararı aldı. Ailesi ve mesleği onun varlığının anahtarı haline geldi. Cora Gauthier ile olan ilişkisi sonucu, 5 Mayıs 2017’de dünyaya gelen oğlu İbrahim, hayatında temiz bir sayfa açmasına neden oldu. Aynı zamanda 3 Şubat 2014’te Chloe Launey ile evliyken Melia adında bir kız çocuğuna da sahip olmuştu.

Ancak kişisel ve sportif olarak olgunluğunun zirve noktasını yaşarken bütün odak noktasını saha içine vermeye ve dünyanın en iyi oyuncusu olmaya karar verdi. Bunun için ruhunu ve fiziğini geliştirmeye adaması gerekiyordu. O günden beri yaptığı şey tam olarak bu ve sonucunu sahada göstermeyi de bildi.

KICK BOKS, OSTEOPAT VE HACAMAT!

Beş yıl önce, Real Madrid’deki günlük antrenmanlarına ek olarak evine kurduğu büyük spor salonunda öğleden sonraları da çalışmaya devam etti. Kaslarını gençleştirmek için en iyi teknikleri araştıran Benzema, vakit kaybetmeden bunları vücudunda uygulamaya geçti. Bu konuda en çok faydasını gördüğü şey ‘kick boks’ yapmak oldu. Çünkü bu spor sayesinde tendonlarındaki yağlar eriyor ve daha lifli ve daha kuru bir vücuda sahip oluyor.

Düzenli olarak onu tedavi eden bir osteopatı var ve tüm kasları çalıştırmaya yarayan elektrostiomülasyon yeleği ile (Usain Bolt da kullanıyor) vücuttaki az miktarda kalan yağları eritiyor. Her hafta, ağrıyan kaslara yardımcı olmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için hacamat yaptırıyor. Tüm bu çaba ile vücudunu iyileştiriyor, yağları yok ediyor, tendonları lifle kaplıyor ve kas kütlesini azaltıyor. Çünkü bu yaşta daha az kasla daha iyi performans gösterilebileceğinin farkında. Beş yıldır her yıl bir kilo kas kütlesi kaybeden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo da bu tekniği kullanıyor.

Osteopat nedir?

Osteopat vücuttaki yumuşak dokularda gerginlik artışlarını ve ona bağlı eklem fonksiyon bozukluklarını tespit eder, rahatsız olan eklemi yeniden dengeleyerek elle uygulanan manuel bir terapit yöntemiyle iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil, sebebe yönelik tedavi eder.

KEÇİBOYNUZU TOZU

Bedenin bakımıyla ilgili tüm bu çalışmaları tabii ki besinle destekliyor. Benzema, kıskanılacak zindeliğinin ikinci anahtarı olan sade yemek planlamasına sahip. Real Madrid doktorlarının yaptığı DNA araştırmalarına uygun şekilde, günde beş öğün protein ve karbonhidrattan oluşan, neredeyse hiç yağ içermeyen özel, minimalist bir diyet uyguluyor. Diyet sebzeler, yeşillikler, balıklar, keçiboynuzu tozu, hindistan cevizi yağı ve bitkisel protesinleri etten daha üstün olan mikroalgler gibi deniz ürünleri tüketiyor. İçtiği su ise, alkali.

“BENZEMA ŞARAP GİBİDİR”

Bütün bu fedakarlıkların sonucunda en üst düzey seviyede her şeyi kazanmış olmasına rağmen, 33 yaşındayken tarihin en iyi Benzema’sını bizlere izletiyor. Fiziksel olarak o kadar güçlü bir durumda ki, pas almak için sürekli hareket halinde ve her zamankinden daha fazla gol atıyor. Cristiano’nun olmadığı son üç sezonda 30, 27 ve 30 gole imza atarak kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı. Bu sezon şimdiden 8 golü var ve Aralık’ta 34 yaşına giriyor.

Ancak onun için en güzel tanımı, şimdiki hocası Carlo Ancelotti yapıyor: ‘Karim şarap gibidir, zamanla iyileşir.”

Fransız futbolcu için şimdi en büyük zorluk Ballon d’Or’u kazanmak. Aday olmayı hak ettiği kesin. O, maça çıkmadan önce Kuran’dan sureler dinleyerek konsantre olan bir Müslüman ve kariyerinin son düzlüğünde tarihin en iyi forvetlerinden olduğunu kanıtlayan bir gol makinesi…

Benzema’nın kariyer başarıları

4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu (2014-15, 2016-17, 2017-18)

3 La Liga şampiyonluğu (2011-12, 2016-17, 2019-20)

2 İspanya Kupası şampiyonluğu (2010-11, 2013-14)

2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu (2012-13, 2017-18, 2019-20)

4 Ligue 1 Şampiyonluğu (2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

1 Fransa Kupası şampiyonluğu (2007-08)

4 Fransa Süper Kupa şampiyonluğu 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

3 kez Fransa’da yılın futbolcusu (2011, 2012, 2014)

Ligue 1 gol kralı (2007-08)

4 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu (2014, 2016, 2017, 2018)

1 Uluslar Ligi şampiyonluğu

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*Haberdeki bilgilerin bir kısmı abc.es sitesinden derlenmiştir…