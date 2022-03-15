Karim Benzema, Thierry Henry’yi tarihe gömdü…

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, her geçen gün yükselen performansına bir yenisini eklerken, 3-0'lık Mallorca galibiyetinde attığı gollerle Fransız efsane Thierry Henry'yi geride bırakarak tarih yazdı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain’e karşı hat-trick yaparak çeyrek final biletini Real Madrid’e kazandıran Karim Benzema, La Liga’daki şampiyonluk yolunda da takımını sırtlamaya devam ediyor.

Mallorca’yı 3-0 mağlup eden lider Real Madrid, ikinci sıradaki Sevilla’nın 10 puan önünde yer alırken, goller Vinicius Jr ve Karim Benzema’dan (2) geldi. La Liga’da 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan 34 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerinin zirve noktasını yaşıyor.

Toplam gol sayısını 413 yapan Benzema, 411 golü bulunan efsane isim Thierry Henry’yi geride bırakarak tarihin en golcü Fransız futbolcusu oldu.

REAL MADRID GOLLERİNİN YARISINDA BENZEMA!

Bu sezon Real Madrid’in attığı 86 golün 45’inde imzası bulunan Benzema, 32 gol-13 asistlik performansla takımının başarısında önemli bir rol oynadı. Fransız yıldız, 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-12 sezonundaki rakamlarını (52 maçta, 32 gol) şimdiden egale etti.