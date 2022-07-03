Katar, Dünya Kupası için çadır kent kurdu! Gecelik fiyatı…

2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar, çadır kent kurdu. Taraftarların konaklaması için 'en ucuz' seçenek olarak gösterilen çadır kentin geceliği 350 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Katar, Dünya Kupası sırasında ülkeye gelecek taraftarların konaklaması için çadır kent kuruyor. Ancak bu deneyim, festival kampından daha çok Arap geceleri olacak…

Turnuva organizatörü FIFA, Al Shor sahil köyündeki iki kişilik çadırları taraftarlar için en ucuz konaklama yeri olarak tanıttı. Geceliği yaklaşık 350 sterlin olan odalarda klima, ebeveyn banyosu, kahve ve çay yapma olanakları dışında ücretsiz kanalları izleyebileceğiniz bir TV var. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı, kasa ve WIFI olan odalar, başkent Doha’nın merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

FIFA’nın pazarlama tanıtım yazısında “Taraftar Köyü, Katar geleneklerini hem yansıtan hem de kapsayan benzersiz bir Arap kampı deneyimi sunuyor” ifadelerine yer verildi.

Konaklama bölgesi, çağdaş dokunuşlarla ve geleneksel Katar çadırını anımsatan bir tarzda konforlu bir şekilde dizayn edilirken, “Doğrudan Farkiah Plajı’nda yer almak, doğadan, kültürden ve altın kumların güzelliğiyle bağlantı kurmanızı sağlar” denildi.

“EĞER EN UCUZ SEÇENEK BUYSA…”

Ancak çadır kent hakkında yorum yapan bir taraftar, “Sanırım gecelik 350 sterlin biraz abartılı fiyat gibi duruyor. Katar’a gitmek ucuz olmayacak ve eğer bu en ucuz seçenekse, bazı insanlara pahalıya patlayacak” dedi.

2022 Dünya Kupası, Katar’ın kavurucu yaz sıcağından kaçınmak için Kasım ayında başlayacak.