Kenan Yıldız için Barcelona ve Juventus devrede! İtalyanlar önde…

Almanya'nın Bayern Münih altyapısında yetişen Türk futbolcu Kenan Yıldız için Barcelona ve Juventus transfer yarışına girdi.

Sozcu.com.tr

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Bayern Münih altyapısında forma giyen Kenan Yıldız’ın, Alman deviyle yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve yeni anlaşmaya imza atmaması Avrupa devlerinin iştahını kabarttı.

İspanya basınında yer alan habere göre, 17 yaşındaki futbolcunun transferi için Barcelona ve Juventus sıkı bir yarış içerisinde. 2005 doğumlular içinde en önemli yetenekler arasında gösterilen Kenan Yıldız’ın transferinde Juventus’un bir adım önde olduğu öğrenildi.

Çünkü İtalyanlar, genç takıma transfer olması için Kenan Yıldız’a çok iddialı bir proje teklif ettiler. Kısa süre içerisinde verecek olan Kenan Yıldız’ın, Juventus’un İtalya’nın üçüncü kategori liginde yer alan U23 takımına katılması bekleniyor.

Bayern Münih’in hem U19 hem de U17 takımlarında oynayan Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon oynadığı 20 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı. Asıl mevkisi orta saha olan 1.85 boyundaki genç futbolcu, zaman zaman kanat bölgesinde de görev yapabiliyor.

Kenan Yıldız, U17 Türkiye Milli Takımı ile çıktığı 10 maçta 3 gol attı.