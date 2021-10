Kenyalı atlet Agnes Tirop’un katil zanlısı eşi yakalandı!

Kenya’nın atletizm yıldızı Agnes Tirop’un evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli konumundaki eşi, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Tirop’un korkunç ölümünün detayları henüz belli olmasa da, Kenya basınında çıkan haberlerde vücudunun karın ve boyun bölgesinde bıçak yaraları olduğu yazıldı. Tirop, eşiyle evlerini ayırdıktan sonra Iten şehrinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Dünya rekortmeni atlet, eşinin tehditlerine maruz kaldığı için aile evinde hayatını sürdürüyordu.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Twitter’da yaptığı açıklamada, Tirop’un eşi İbrahim Kipkemoi Rotich ve yanındaki bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Bir ay önce Almanya’daki bir yarışta 10 bin metre yarışında dünya rekoru kıran Tirop, Ağustos ayında Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları’nda 5 bin metre finalinde dördüncü olmuştu.

ARREST MADE

Suspected killer husband of Agnes Tirop, the long distance runner heroine recently murdered at her home, has been arrested.The suspect, one Ibrahim Kipkemoi Rotich,who has been on the run with police on hot trail, was nabbed in Mombasa by diligent police detectives.. https://t.co/hgWNI88IJa pic.twitter.com/frGv54XeFH

— National Police Service-Kenya (@NPSOfficial_KE) October 15, 2021