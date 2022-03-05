Khabib Nurmagomedov’a Rusya tepkisi: ‘Onurdan bahsediyorsun ama…’

Ukrayna'nın MMA dövüşçüsü Ihor Potiera, dünyaca ünlü Khabib Nurmagomedov'a tepki gösterdi. Khabib'in Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak sessizliğini gündeme taşıyan Potiera sert sözler sarf etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın dünyaca ünlü MMA boksörü Khabib Nurmagomedov, UFC’nin en saygın dövüşçülerinden biri. MMA hayranları, UFC’de geçirdiği süre boyunca, eski UFC hafif sıklet şampiyonuna saygı gösterdi. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle sessizliğini koruyan Nurmagomedov, Ukraynalı meslektaşının tepkisiyle karşılaştı.

Dana White's Contender Series’de 19-2 galibiyet rekoruna sahip olan hafif ağır sıklet dövüşçüsü Ihor Potieria, Nurmagomedov hakkındaki sosyal medya paylaşımında “Milyonlarca insan tarafından sevildin. Birçok dövüş sanatları sporunda örnek oldun. Kariyerinize Ukrayna’da başladınız. Onur ve inançtan bahsedip duruyorsun. Ve şimdi sessizsin” yazarak Rus boksörü paylaşıma etiketledi.

Mesajda dikkat çeken detay, Potiera’nın Dağıstanlı sporcunun kariyerine Ukrayna’da başladığını belirtmesiydi. Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor ile yaptığı dövüşle dünyaca üne kavuşmuştu. Kariyerindeki 27. dövüşüne çıkan Nurmagomedov, bu düellonun ardından adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.

REKLAM PAYLAŞTI DİYE TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Nurmagomedov’un sessizliğine olan tepki ilk değil. İşgalin başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabından reklam paylaşımı yapan Khabib, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı.