Kiev Belediye Başkanı efsane boksör Vitali Klitschko: ‘Savaşacağım’

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus işgaline karşı ülkesini ve şehrini savunacağını söyledi.

2014 yılından bu yana Ukrayna’nın başkentini yöneten eski sporcu, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan işgal ve saldırıların ardından başka bir seçeneği kalmadığını ifade etti. İngiltere’de yayın yapan ‘Günaydın İngiltere’ programına katılan eski dünya şampiyonu, şu ifadeleri kullandı:

“İnanıyorum. Ukrayna’ya inanıyorum. Ülkeme ve halkıma inanıyorum. Başka seçeneğim yok. Savaşacağım. İçiniz rahat olsun. Ukrayna güçlü. Güçlü bir başkenti, güçlü şehirleri ve kasabaları var. Her şeyden önce bağımsızlıklarına, egemenliklerine ve Avrupa’daki barışa değer veren güçlü bir halkı var. Var olma arzusu sonsuzdur.”

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan küçük kardeşi Wladimir Klitschko da Rusya ile Ukrayna arasındaki durum hakkında bir bildiri yayınladı. Kiev’de yaşayan eski boksör, Vladimir Putin’in sınırları yeniden belirlemek için bahaneler ürettiğini ve tarihi yeniden yazdığını söyledi.

“Ukrayna devletini ve halkının egemenliğini yok etmek istediğini açıkça belirtiyor. Sözlerini füzeler ve tanklar takip ediyor. Bu çılgınlık artık bitmeli. Putin, Avrupa’daki jeopolitik dengeyi tehlikeye atmak istiyor. Nerede olurlarsa olsunlar Slav halklarının savunucusu olmayı hayal ediyor ve sonunu asla kabul etmediği düşmüş bir imparatorluğu yeniden kurmak istiyor.”

“Ukrayna halkı demokrasiyi seçti. Ancak demokrasi kırılgan bir rejimdir. Kendini savunamaz. Vatandaşların iradesine, herkesin taahhüdüne ihtiyacı var. Temel olarak, demokratlar olmadan demokrasi olmaz. Bugün beni buraya getiren şehrime, evime, aileme, kızıma olan sevgimdir. Bu inisiyatifi almamın nedeni bu ve bugün topraklarımızı savunmaya katılıyorum.”

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…

