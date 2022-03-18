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Kızılyıldız taraftarından ‘barış’ çağrısı! ABD göndermesi…

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Kızılyıldız-Rangers karşılaşmasına, ev sahibi ekibin taraftarlarının maç öncesi protestosu damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:24 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Kızılyıldız taraftarından ‘barış’ çağrısı! ABD göndermesi…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers’ı 2-1 yenen Kızılyıldız, ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti. Ancak maçın en dikkat çeken bölümü, karşılaşma öncesi Sırp taraftarların açtığı pankartlar oldu.

2. Dünya Savaşı’nda Hitler Almanya’sına karşı Yugoslav halkının sembolü olan Kızılyıldız kulübü, Rangers maçında savaş karşıtı bir harekete imza attı.

Kızılyıldız’ın ünlü tribün grubu Delije, ABD’nin 20’den fazla ülkelerdeki askeri müdahalelerinin yazdığı birçok pankart açarken, en öndeki pankartta John Lennon’ın “Give peace a chance” (Barışa bir şans verin) şarkısından alıntı yer aldı.

Kızılyıldız taraftarının bu tepkisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkan Batı toplumlarına bir karşılık olarak yorumlandı. UEFA’nın Sırp takımına ceza vermesi bekleniyor.

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