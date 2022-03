Kızılyıldız taraftarından ‘barış’ çağrısı! ABD göndermesi…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers’ı 2-1 yenen Kızılyıldız, ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti. Ancak maçın en dikkat çeken bölümü, karşılaşma öncesi Sırp taraftarların açtığı pankartlar oldu.

2. Dünya Savaşı’nda Hitler Almanya’sına karşı Yugoslav halkının sembolü olan Kızılyıldız kulübü, Rangers maçında savaş karşıtı bir harekete imza attı.

Kızılyıldız’ın ünlü tribün grubu Delije, ABD’nin 20’den fazla ülkelerdeki askeri müdahalelerinin yazdığı birçok pankart açarken, en öndeki pankartta John Lennon’ın “Give peace a chance” (Barışa bir şans verin) şarkısından alıntı yer aldı.

Tens of thousands of fans of Red Star Belgrade—Serbia’s most popular soccer team—gave a pointed response to the supposedly anti-war west tonight as they held signs showing 20+ countries & the year of their overthrow/invasion by the US.

“All we are saying is give peace a chance!” pic.twitter.com/PkammGg2Aa

— Wyatt Reed (@wyattreed13) March 18, 2022